Алексей Сорокин: "ФИФА будет довольна, что все стадионы ЧМ-2018 сданы в эксплуатацию"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что ФИФА, безусловно, останется довольна, что все 12 стадионов чемпионата мира 2018 года готовы к проведению матчей.

Сегодня разрешение на ввод в эксплуатацию получила "Самара Арена". Эта арена стала последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед мировым первенством. Строительство на стадионе шло с отставанием от графика.

- Сдача всех стадионов позволяет провести по три матча в тестовом режиме - график согласован, игры идут. Теперь мы можем быть сосредоточены на операционном аспекте подготовки, а не на строительном, - цитирует ТАСС Сорокина. - Не ожидаем каких-то сюрпризов от ФИФА, организация, конечно, будет удовлетворена, что все стадионы получили заключения о соответствии техническим требованиям. Сейчас постоянно идут визиты, но уже в функциональном режиме: на всех стадионах работают сотрудники ФИФА, они посещают разные помещения, смотрят их - то есть идет уже подготовка стадионов непосредственно к чемпионату мира.