Алексей Сорокин: "Фан-зоны ЧМ-2018 пользуются ошеломляющим успехом"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что приятно удивлен популярности фан-зон чемпионата мира-2018. Официальные фестивали болельщиков работают во всех городах, в которых проходят встречи чемпионата мира.

- Фан-зоны в каждом городе пользуются ошеломляющим успехом. Люди хотят посещать их в большом количестве. Москва пропускает 100 тысяч человек в день, Питер - около 50 тысяч в день. Это очень позитивно, но мы этого даже не ожидали, если бы в каждом городе была вторая фан-зона, там было бы то же самое, - цитирует ТАСС Сорокина. - Когда много людей, то всегда есть свои издержки. Конечно, бывают ситуации с переполнением, и не все могут туда попасть. Но это абсолютно нормально, так было везде, на каждом чемпионате.

Я не люблю сравнения, но похоже, что фан-зоны у нас пользуются большей популярностью, чем в Бразилии четыре года назад.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь