Алексей Сорокин: "Екатеринбург Арена" готова почти на 90 процентов"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в Твиттере сообщил о начале шестого операционного визита совместной делегации с ФИФА по городам, которые летом следующего года примут матчи чемпионата мира. По его словам, "Арена Екатеринбург", на которой будут сыграны четыре матча группового турнира мирового первенства, готова почти на 90 процентов.

Сегодня в Екатеринбурге открываем с #FIFA очередной операционный тур по стадионам. Арена #ЧМ2018 здесь готова почти на 90% pic.twitter.com/snDSnFwD3V – Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 27 сентября 2017 г.

Вид на поле Екатеринбург Арены с верхних рядов временной трибуны за воротами pic.twitter.com/REnywqzwoe – Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 27 сентября 2017 г.

Напомним, также в рамках визита делегация оценит степень готовности арен в Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде. В заключительный день поездки, 5 октября, состоится визитна главный стадион чемпионата мира - "Лужники".

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах.