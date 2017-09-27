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09:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Екатеринбург Арена" готова почти на 90 процентов"


Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в Твиттере сообщил о начале шестого операционного визита совместной делегации с ФИФА по городам, которые летом следующего года примут матчи чемпионата мира. По его словам, "Арена Екатеринбург", на которой будут сыграны четыре матча группового турнира мирового первенства, готова почти на 90 процентов.

Напомним, также в рамках визита делегация оценит степень готовности арен в Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде. В заключительный день поездки, 5 октября, состоится визитна главный стадион чемпионата мира - "Лужники".

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах.

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