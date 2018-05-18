Алексей Сорокин: "ЧМ-2018 посетят не менее 600 тысяч болельщиков"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что матчи чемпионата мира-2018 посетят не меньше 600 тысяч иностранных болельщиков. Сегодня он принял участие в презентации ЧМ-2018 в российском посольстве в Мадриде.

- Не менее 600 тысяч болельщиков смогут приехать и составить свое собственное впечатление, собственное мнение, что такое россияне, что такое российское гостеприимство, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина.

По его словам, организаторам особенно приятно проводить презентацию в Мадриде, в Испании, где "знают, как играть в футбол и как выигрывать".

- "Фурия роха" – одна из самых ожидаемых на турнире. Мы будем рады испанским болельщикам, которые приедут в Россию … Все готовятся к приезду испанцев, волонтеры учат испанский язык, - сказал Сорокин.

На сегодняшний день на матчи чемпионата мира проданы уже 85 процентов билетов, при этом более половины - иностранцам.

- Матчи с участием Испании пользуются колоссальным спросом не только среди испанцев, но и граждан других государств по понятным причинам, - добавил Сорокин. - Что касается распределения стран, купивших наибольшее количество билетов, здесь трудно было что-то предсказать. Для нас тоже стал неожиданностью огромный интерес со стороны стран Латинской Америки и со стороны США – страны, которая не попала в финальную часть ЧМ. Причины могут быть разными. Думаю, что это интерес к футболу, к России, к посещению городов России, желание просто хорошо провести время и посмотреть красивый футбол.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей