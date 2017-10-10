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22:55 10 октября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "ЧМ-2018 без Месси? Даже думать об этом не хотим!"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что Аргентина сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018. Аргентинцы за тур до конца отбора в Южной Америке идут на шестом месте, и даже победа над Эквадором может им не позволить попасть на ЧМ-2018. По словам Сорокина, в европейском отборе для него стал сюрпризом невыход на чемпионат мира австрийцев, финалиста ЧМ-2010 сборной Голландии и бронзового призера Евро-2016 Уэльса.

- Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс, - сказал Сорокин. - И, конечно, затаив дыхание ждем, что же будет в Латинской Америке.

– Как быть, если ЧМ-2018 останется без Месси?

– Даже думать об этом не хотим! Ждем всех в равной степени – но без Месси турнир пока не мыслим. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Сорокина

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Генри Морган

А зря! Спортивный принцип - превыше всего! Смогут аргентинцы обыграть Эквадор в гостях - приедут в Россию! нет, стало быть приедет кто-то другой!

01:28

TRuslanoff

Привыкайте к этой мысли

23:51 10 октября

Горгулья

'не приедет Месси - отменим турнир!' (с)

23:32 10 октября

П_о_в_а_р

Месси не приедет в знак протеста против недопущения сборной Украины на ЧМ-18. СУГС

23:28 10 октября

HAZELSAMARA

Мундиаль пройдёт и без Гнома если что.

23:10 10 октября