Алексей Сорокин: "ЧМ-2018 без Месси? Даже думать об этом не хотим!"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что Аргентина сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018. Аргентинцы за тур до конца отбора в Южной Америке идут на шестом месте, и даже победа над Эквадором может им не позволить попасть на ЧМ-2018. По словам Сорокина, в европейском отборе для него стал сюрпризом невыход на чемпионат мира австрийцев, финалиста ЧМ-2010 сборной Голландии и бронзового призера Евро-2016 Уэльса.
- Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс, - сказал Сорокин. - И, конечно, затаив дыхание ждем, что же будет в Латинской Америке.
– Как быть, если ЧМ-2018 останется без Месси?
– Даже думать об этом не хотим! Ждем всех в равной степени – но без Месси турнир пока не мыслим. (Дмитрий СИМОНОВ)
Генри Морган
А зря! Спортивный принцип - превыше всего! Смогут аргентинцы обыграть Эквадор в гостях - приедут в Россию! нет, стало быть приедет кто-то другой!
01:28
TRuslanoff
Привыкайте к этой мысли
23:51 10 октября
Горгулья
'не приедет Месси - отменим турнир!' (с)
23:32 10 октября
П_о_в_а_р
Месси не приедет в знак протеста против недопущения сборной Украины на ЧМ-18. СУГС
23:28 10 октября
HAZELSAMARA
Мундиаль пройдёт и без Гнома если что.
23:10 10 октября