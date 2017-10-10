Алексей Сорокин: "ЧМ-2018 без Месси? Даже думать об это не хотим!"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что Аргентина сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018. Аргентинцы за тур до конца отбора в Южной Америке идут на шестом месте, и даже победа над Эквадором может им не позволить попасть на ЧМ-2018. По словам Сорокина, в европейском отборе для него стал сюрпризом невыход на чемпионат мира австрийцев, финалиста ЧМ-2010 сборной Голландии и бронзового призера Евро-2016 Уэльса.

- Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс, - сказал Сорокин. - И, конечно, затаив дыхание ждем, что же будет в Латинской Америке.

– Как быть, если ЧМ-2018 останется без Месси?

– Даже думать об этом не хотим! Ждем всех в равной степени – но без Месси турнир пока не мыслим. (Дмитрий СИМОНОВ)

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