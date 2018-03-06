Алексей Сорокин: "Церемония открытия чемпионата мира-2018 не будет похожа на предыдущие"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что концепция церемонии открытия чемпионата мира-2018 уже готова. Он также добавил, что церемония не будет классической в контексте предыдущих турниров.

– Готовы общие параметры и концепция церемонии открытия, мы уже презентовали их ФИФА. Деталей мы сейчас не раскроем, но работа над ними уже идет, – приводит ТАСС слова Сорокина. - Это не будет классическая церемония, которую мы видели в ЮАР, Бразилии или в Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций. В контексте чемпионата мира формат церемонии открытия в Москве претерпит изменения, все будет достойно и на уровне.

Основания задача церемонии – создать настроение болельщиков перед матчем открытия. Придать торжественность и развлекательный характер.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Церемония открытия состоится 14 июня перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии.