Алексей Сорокин: "Билеты на ЧМ реализованы на 90 процентов, в некоторых городах – полностью"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о темпах реализации билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Ранее стало известно, что российские любители футбола купили 44 процента от всех реализованных билетов.



– Чемпионат все ближе, – сообщил Сорокин. – Спим все меньше и хуже. Мы продали 90 процентов билетов. Это достойный ответ всем призывам бойкота. В некоторых городах билеты реализованы полностью. Около 54 процентов выкуплено иностранцами. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи