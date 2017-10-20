Алексей Сорокин: "Адаптационные работы на стадионах чемпионата мира-2018 пройдут в январе-марте"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что дела с подготовкой стадионов идут хорошо. Сорокин также добавил, что адаптационные работы на стадионах чемпионата мира-2018 пройдут в январе-марте.

– Мы не стали скрывать, что в Самаре было отставание по определенным видам работ, но коллеги из ФИФА получили все заверения от генерального подрядчика и от заказчика строительства, что стадион будет сдан в срок, что окончание строительства – конец декабря, – цитирует ТАСС Сорокина. – И что в январе, в феврале и в марте на каждом из стадионов пройдут адаптационные работы по приспособлению к чемпионату мира. Это предполагает и создание временной инфраструктуры, и определенные косметические изменения в чаше стадиона.

Нам кажется, что дела с подготовкой стадионов идут хорошо. Стадионы в финальной части готовности, только недавно состоялся инспекционный визит ФИФА. Конечно, есть определенные небольшие замечания, стадион – могучий, сложный организм, и не бывает, чтобы все было идеально. Замечания носят небольшой, технический характер, в целом ФИФА выразила удовлетворение ходом подготовки инфраструктуры и самого чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.