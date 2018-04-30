Алексей Смертин: "Важно, чтобы независимо от результата сборной в стране вырос интерес к футболу"

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин рассчитывает на то, что чемпионат мира-2018 оставит у болельщиков приятные воспоминания. Также бывший полузащитник выразил надежду на то, что в городах-организаторах турнира появятся серьезные команды.

– Что отложится в памяти у гостей чемпионата мира в России?

– Прежде всего те, кто ни разу не был в России, совершат прекрасное для себя открытие, – цитирует RT Смертина. – Ведь многие судят о нашей стране лишь по информации в СМИ, которая не всегда бывает объективной, и люди будут приятно удивлены, когда увидят, как тепло их здесь принимают.

Матч ведь длится всего 90 минут, а остальное время гости турнира посвятят знакомству с Россией. Да и болельщики будут собираться не только на стадионе, но и за его пределами. Мы должны соответствовать высоким стандартам. Приедут люди разных национальностей, рас, конфессий, они должны чувствовать себя комфортно. Десять лет назад я как футболист ждал бы от чемпионата мира результата, спортивную составляющую, а сейчас хочу, чтобы этот турнир оставил у людей приятные воспоминания.

– Насколько чемпионат мира повышает интерес к футболу в стране, где он проходит?

– Так или иначе интерес повышается, но многое будет зависеть от результата сборной. Надеюсь, в городах, где построены стадионы, появятся серьёзные команды. Важно, чтобы независимо от результата сборной России на турнире в стране вырос интерес к футболу, увеличилось число занимающихся этим видом спорта детей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.