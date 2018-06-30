Алексей Смертин: "У России есть свой стиль, который может помочь победить Испанию"

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин сказал, что его не удивил выход национальной команды в плей-офф домашнего чемпионата мира. Также бывший полузащитник отметил, что команда смогла справиться с давлением.

– На данный момент результаты сборной России меня не удивляют, – цитирует Goal Смертина. – Я изначально рассчитывал, что команда выйдет в плей-офф. В действиях команды на поле чувствовалась уверенность – игроки казались непринужденными, особенно в двух первых матчах.

Сборная сумела справиться с давлением. В любом случае, мы уже впервые в российской истории вышли в плей-офф. Да, на бумаге Испания – фаворит, но у России есть свой стиль, который может помочь нам победить.

Уверен, наши ребята не будут расслабляться на поле и смогут удивить соперника. Да, мы никогда не побеждали Испанию на таком уровне, но однажды пора начать!

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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