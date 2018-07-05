Алексей Смертин: "С Хорватией будем играть первым номером"

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин в интервью RT сказал, что несмотря на неудачные результаты национальной команды в товарищеских матчах перед чемпионатом мира, он верил, что на самом турнире ситуация изменится. Экс-хавбек полагает, что главный тренер Станислав Черчесов выходом в 1/4 финала уже заслужил максимальную оценку своей работы.

– Как оцениваете игру сборной России?

– Ее выступление – уже бесспорный успех. И как бы ни сложился наш путь дальше, мы будем гордиться российской командой. Разумеется, многие были настроены скептически после товарищеских матчей. Но я как профессионал уже тогда понимал, что на чемпионате мира ситуация будет совсем иной. И футболисты это доказали на деле.

– По вашему мнению, какой тактики будет придерживаться сборная России в матче с Хорватией? Будет ли она отличаться от схемы игры, которую команда использовала против испанцев?

– Мне сложно рассуждать о подобных вещах, потому что я никогда не был на позиции тренера. Зная достаточно жесткий характер Станислава Черчесова, могу предположить, что он призвал игроков бросить все силы на оборону, ведь только это может принести положительный результат. Так и было. Но думаю, что в 1/4 финала рисунок игры изменится. Мы будем играть первым номером, не забывая при этом и о защите, потому что в составе "шашечных" много квалифицированных игроков, которые легко могут воспользоваться наличием свободных зон. Кроме того, сборная играет дома, а как известно, родные стены помогают.

– Какие предварительные выводы можно сделать о работе главного тренера?

– Считаю, что он уже заслужил максимальную оценку. Станислав Черчесов выполнил все данные обещания на высшем уровне.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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