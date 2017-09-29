Алексей Смертин: "Россия первой в мире запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией"

Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира 2018 года Алексей Смертин отметил, что на каждом матче чемпионата России работают сотрудники, работа которых направлена на возможное выявление проявлений расизма со стороны фанатов. Он отметил, что система работает эффективно, поскольку специальные офицеры находятся в среде активных болельщиков.

- Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией, - цитирует ТАСС Смертина. - На каждом матче есть специальные офицеры, составляющие рапорт, на основании которого я, как инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, могу инициировать возбуждение дела в контрольно-дисциплинарном комитете. Это очень эффективно, потому что офицеры находятся в гуще фанатских событий.

Прошел Кубок конфедераций, на котором была возможность проверить волонтеров, организационный комитет и прочие структуры, по завершении турнира я получил положительный отчет. К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России, но таких (негативно настроенных. – Прим. "СЭ") болельщиков меньшинство и они изначально приходят поболеть против команды соперника.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.