Алексей Смертин: "Инциденты дискриминационного характера на чемпионата мира свелись практически к нулю"

Инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин заявил, что на чемпионате мира-2018 не зафиксировано большого количества случаев дискриминации.

- Многие ожидали большего количества инцидентов, но на чемпионате мира хороший эмоциональный фон, все на позитиве, - цитирует "Р-Спорт" Смертина. - Заслуга всех нас: оргкомитета турнира, правоохранительных органов, самих российских и зарубежных болельщиков, – в том, что инциденты свелись практически к нулю на фоне огромного количества болельщиков на чемпионате мира. Я поздравляю всех нас с этим, это хороший результат нашей работы. Полностью избежать таких инцидентов невозможно, но минимизировать их - наша задача.

Ранее об отсутствии случаев дискриминации на чемпионате мира в России заявил глава антирасистской организации FARE Пиара Повар. Напомним, в случае расистских выкриков или других попыток дискриминации во время матчей судьи могут остановить игру или вовсе отложить.