Алексей Сафонов: "Головину будет проще играть в Европе, чем Аршавину"

Известный агент Алексей Сафонов считает, что у полузащитника ЦСКА и сборной России Александа Головина есть очень ценное качество: для него не существует авторитетов на поле. В СМИ появилась информация, что хавбеком интересуются "Ювентус" и "Челси".

– Чуть ли не каждый день пишут про Александра Головина. Он созрел для перехода в "Ювентус"?

– Головин сейчас как раз в самом соку. Недаром он выполняет самый большой объем работы в сборной, один из лидеров команды. Со стороны кажется, что, например, Черышев выглядит ярче. Но черновой объем работы, движение, "мозги" команды – это все как раз Головин. Он – батарея этой сборной. Пока выглядит просто блестяще!

– Итальянские СМИ пишут, что "Ювентус" предлагает за него 20 миллионов, а ЦСКА просит – 25. Торг уместен?

– Думаю, да. Вообще игрок стоит столько, сколько за него дают. В принципе Головин по всем показателям сейчас очень здорово смотрится. Считаю, серьезные клубы уже давно его ведут. Знаете, что бросается в глаза?

– Что?

– Головин не по годам играет в зрелый футбол. Для него вообще нет авторитетов на поле. В свое время таким был Дмитрий Хлестов – ему вообще было без разницы против кого выходить. А некоторым говорили, что им предстоит играть против Марадоны, и они просто "перегорали". Вот у Головина очень высокий порог психологической устойчивости. К тому же он и в Лиге чемпионов поиграл, забивал "Лиону" и "Арсеналу" в Лиге Европы.

– Головин в перспективе может стать нашим новым Аршавиным?

– Они немного разные по стилю. Аршавин в 21 веке вообще один из лучших наших футболистов, более техничный, изящный. Головин – другой. Мне кажется, ему в Европе будет проще, чем Аршавину.

– Почему?

– Он помощнее, пообъемнее, выносливее. Физически посильнее Андрея. Это однозначно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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