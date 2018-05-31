Алексей Пушков: "Есть на планете команда, которой не проиграла бы сборная России за две недели до ЧМ?"

Глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Твиттере раскритиковал игру сборной России перед чемпионатом мира-2018.



Накануне национальная команда проиграла в товарищеском матче команде Австрии (0:1), ни разу не пробив в створ ворот соперника.



- Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?, - написал Пушков.





Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата? – Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 мая 2018 г.



