Алексей Пушков: "Есть на планете команда, которой не проиграла бы сборная России за две недели до ЧМ?"

Глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Твиттере раскритиковал игру сборной России перед чемпионатом мира-2018.
Накануне национальная команда проиграла в товарищеском матче команде Австрии (0:1), ни разу не пробив в створ ворот соперника.
- Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?, - написал Пушков.
Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?– Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 мая 2018 г.
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