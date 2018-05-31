10:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Пушков: "Есть на планете команда, которой не проиграла бы сборная России за две недели до ЧМ?"


Глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Твиттере раскритиковал игру сборной России перед чемпионатом мира-2018.

Накануне национальная команда проиграла в товарищеском матче команде Австрии (0:1), ни разу не пробив в створ ворот соперника. 

- Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?, - написал Пушков.

 


 

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