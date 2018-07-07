Алексей Прудников: "После Испании Россия должна обыграть Хорватию и стать чемпионом мира"

Олимпийский чемпион по футболу 1988 года Алексей Прудников прокомментировал высказывание, что матч 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии будет проходить в закрытой манере. Он также призвал болельщиков сборной России оптимистично смотреть на предстоящий матч.

- Сложно сказать, потому что хорваты не похожи на наших предыдущих соперников. Испания больше держит мяч, не рискует, - цитирует Прудникова RT. - А хорваты это могут, особенно Лука Модрич, он всегда ищет кого-то, кому можно отдать пас. Нам будет сложнее с хорватами. Придется с кем-то играть персонально, особенно при розыгрыше стандартов.

Оптимизм должен быть в любом случае. Мы ведь прошли испанцев, так что после этого должны обыграть Хорватию и стать чемпионами мира. Надежда на это есть.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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