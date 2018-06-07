Алексей Морозов: "Родные стены должны помочь футбольной сборной на ЧМ"

Экс-капитан сборной России по хоккею, двукратный чемпион мира Алексей Морозов заявил корреспонденту "СЭ", что футбольной национальной команде на ЧМ-2018 помогут родные стены.

- Наши парни готовились к турниру и прошли непростые сборы, - отметил Морозов. - Они хорошо показали себя с сильными сборными - Испанией, Францией и Аргентиной. На чемпионате мира будет совсем другая мотивация, и ребята осознают возложенную ответственность. В матче открытия надо побеждать Саудовскую Аравию, получить уверенность в своих силах. Родные стены должны помочь. Верю в нашу команду и поддержу их на стадионе. (Евгений БЕЛОУСОВ)