Алексей Миранчук: "Уже есть понимание, что чемпионат мира совсем скоро"

Нападающий сборной России Алексей Миранчук отметил, что перед чемпионатом мира есть волнение, но не страх.

- Общались ли вы в Новогорске с Юрием Семиным? Может он давал какие-то напутствия перед сбором в Австрии?

- Здесь, конечно же, нет. Когда он отправлял нас в сборные – пожелал удачи, сказал: "Дерзайте, проявляйте себя!".

- Не обидно, что в сборной России так мало игроков из "Локомотива"?

- Ну, у нас же из команды и другие ребята уезжают в сборные, поэтому я обобщил.

- В сборной России нет ни Гильерме, ни Игнатьева, которые хорошо провели сезон. Нет досады за ребят?

- Ребята все расстроились. Я это видел. Но таково решение тренеров, поэтому ничего не могу сказать.

- Чемпионат мира подкрался незаметно? Уже есть понимание, что он будет совсем скоро?

- Сейчас уже есть. Уже отбросили все в сторону, свои личные дела, чемпионат России и голова забиты только подготовкой к чемпионату мира.

- А что это за мысли: страх и сомнение или наоборот уверенность?

- Какие страхи? Это футбол, твоя любимая игра. Волнение есть, но это не страх, - сказал Миранчук (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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