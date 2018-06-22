Алексей Миранчук: "Так много девушек рядом. А они все такие актрисы и лисицы, плакать хочется"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук высказался на тему современных девушек. По словам 22-летнего игрока, нынешние представительницы слабого пола являются меркантильными.



- Если взять других ребят в моем возрасте, то многие женятся и имеют детей. Я не готов на такие серьезные замашки, - сказал Миранчук в фильме "Быть в игре" на телеканале "Россия 1". - Мне кажется, что это помешает в футбольном плане.



Кажется, что так много девушек рядом. Они, оказывается, все такие актрисы, лисицы. Будут показывать, что ты самый лучший.



Будут носить тебя на руках, говорить, что ничего от тебя не надо. На самом деле, все с точностью, да наоборот. Вроде смешно, а вроде и плакать хочется.



Ранее Леонид Слуцкий в фильме "Быть в игре" рассказал, как помог в ЦСКА полузащитнику Александру Головину преодолеть коммуникационную проблему.

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