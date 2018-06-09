Алексей Миранчук прокомментировал игру Саудовской Аварии и Германии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением относительно соперников на групповом этапе чемпионата мира и рассказал о направленности сегодняшнего занятия.

- Напрягает, что Саудовская Аравия оказала сопротивление немцам (1:2)?

- Все приехали на чемпионат мира, и уже команд нет слабых. Все дают бой, умеют обороняться. Со всеми сложно играть, и надо серьезно ко всем готовиться.

- Разбирали их игру?

- К сожалению, пока еще нет. На днях начнем непосредственную подготовку.

- Уругвай обыграл Узбекистан. Виталий Денисов что-то передавал?

- Нет, не говорили с ним.

- Все занятие отрабатывали атакующие действия, завершающую стадию. Как часто такое было раньше?

- Такие тренировки проводятся непосредственно с приезда из Австрии, начали работать на атаку и в завершающей стадии. Усиливаем атакующие позиции.

Российская сборная встретится с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). В заключительных товарищеских матчах команда Станислава Черчесова уступила Австрии (0:1) и сыграла вничью с Турцией (1:1). (Евгений БЕЛОУСОВ)