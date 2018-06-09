Алексей Миранчук прокомментировал игру Саудовской Аравии и Германии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением относительно соперников на групповом этапе чемпионата мира и рассказал о направленности сегодняшнего занятия.
- Напрягает, что Саудовская Аравия оказала сопротивление немцам (1:2)?
- Все приехали на чемпионат мира, и уже команд нет слабых. Все дают бой, умеют обороняться. Со всеми сложно играть, и надо серьезно ко всем готовиться.
- Разбирали их игру?
- К сожалению, пока еще нет. На днях начнем непосредственную подготовку.
- Уругвай обыграл Узбекистан. Виталий Денисов что-то передавал?
- Нет, не говорили с ним.
- Все занятие отрабатывали атакующие действия, завершающую стадию. Как часто такое было раньше?
- Такие тренировки проводятся непосредственно с приезда из Австрии, начали работать на атаку и в завершающей стадии. Усиливаем атакующие позиции.
Российская сборная встретится с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). В заключительных товарищеских матчах команда Станислава Черчесова уступила Австрии (0:1) и сыграла вничью с Турцией (1:1). (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- сборная Узбекистана
- Виталий Денисов
- Алексей Миранчук