Алексей Миранчук: "Концентрация была повыше, чем на обычной тренировке"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук пообщался с журналистами по окончании открытой тренировки в преддверии старта чемпионата мира. По словам игрока, атмосфера получилась по-настоящему игроковой.

- Чувствовали ответственность перед юной аудиторией?

- Не сказал, что была какая-то ответственность. Было приятно увидеть всех ребят. Спасибо всем, кто пришел. Была такая атмосфера игры.

- Эмоционально отличается от обычной тренировки?

- Да. Такая имитация игры была. Увидели народ, нас поддерживали. Концентрация была повыше, чем на обычной тренировке. Это даже полезнее. Будем ближе и концентрированее к игре.

- Что чувствовали, когда сегодня не попадали по воротам?

- Я не попадал? (улыбается) Вы про меня говорите?

- Да.

- Ну это часть тренировки и игры.

- А перед своими болельщиками каково было?

- Наоборот, лучше. Они обращали внимание, когда залетал мяч, поддерживали и кричали. Все было хорошо.

- Дети скандировали фамилии игроков сборной. Каждый хотел услышать свою?

- Ну, наверное, все бегали и думали: "Где моя, где моя?" (улыбается). Это очень хорошие мероприятия. Футболисты только за, чтобы они происходили.

- Чью фамилию выкрикивали бы вы?

- Не знаю. Если бы был на трибуне, по факту кому-то симпатизировал и того и кричал.



Открытую тренировку сборной России посетило около восьми тысяч зрителей. По окончании прошла импровизированная автограф-сессия, после которой больше 20 детей прорвались на поле, чтобы сфотографироваться с футболистами. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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