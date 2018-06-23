Алексей Миранчук: "Дневной сон у меня самый любимый и сладкий"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после тренировки в Новогорске в рамках подготовки к матчу чемпионата мира с Уругваем отметил, что на скамейке запасных переживает сильнее, чем в игре.

– На тренировке сборной были сегодня Сергей Прядкин и Виталий Мутко. Что самого ценного они сказали?

– Они поприветствовали команду, спросили, как дела? Пожелали удачи.

– Они стались довольны?

– Это надо у них спросить. Я надеюсь, да.

– Перед каждый матчем наша сборная играет в "Что? Где? Когда?" Какой был самый сложный вопрос?

– Вчера я, к сожалению, пропустил игру. На самом деле я был в команде, в которой ребята за меня отвечали, а я просто записывал все вопросы.

– Но на поле же не так.

– Конечно, нет. У меня там своя роль, свои задачи.

– Вы говорили, что любите поспасть. Вчера не играли, потому что проспали?

– Игра была ближе к вечеру, поэтому решил разнообразить день и заняться своими делами.

– Но поспать днем удается?

– Да, после трех, после хорошей тренировки всегда надо поспать. Дневной сон у меня самый любимый и сладкий.

– Игорь Смольников сказал, что неизвестно, что сложнее: провести матч на поле или сидеть на скамейке запасных. Как вы переживаете этот момент и насколько готовы появиться на поле в матче с Уругваем?

– Согласен. На скамейке эмоциональнее и переживаешь всегда сильнее, чем игроки на поле, потому что у них нет времени на переживания. Уже идет следующий момент, поэтому очень тяжело. Эмоций затрачиваю много. А насчет готов ли выйти, конечно, готов. Мы все готовимся и знаем, что в команде не одиннадцать футболистов, а двадцать три, поэтому все ребята ждут шанса и я уверен, что каждый им воспользуется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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