Алексей Миранчук: "Дети выбежали с хорошей скоростью, надо заявлять кого-то"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук пообщался с журналистами по окончании открытой тренировки в преддверии старта на чемпионате мира. Игрок отметил, что команда и страна - это единое целое.



- Дети выбежали на поле.

- Кстати, ребята бежали с неплохой скоростью надо заявлять кого-нибудь.

- Проявление любви?

- Конечно, они не бежали с негативом. Видел, что они пожали руку и обнялись с футболистами. В такие моменты приятно.

- Занятие принесло положительные человеческие эмоции?

- Такие встречи нас сближают. Мы только рады таким тренировкам. Столько народу было, спасибо всем, кто пришел. Призываю всех дружить и всем позитива. Тогда все у нас получится.

- Сборная и страна - единое целое?

- Безусловно.

Открытую тренировку сборной России посетило около восьми тысяч зрителей. По окончании прошла импровизированная автограф-сессия, после которой больше 20 детей прорвались на поле, чтобы сфотографироваться с футболистами. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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