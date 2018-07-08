Алексей Маклаков: "Взять Глушакова на ЧМ - дело чести. Он бы усилил нашу игру. Назовем это "тайны Черчесова"

Известный болельщик "Спартака", актер Алексей Маклаков считает ошибкой невключение полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в состав сборной России на чемпионат мира-2018.
- Взять его на чемпионат - это дело чести, - отметил Маклаков. - Чисто по-мужски, я бы включил хавбека в команду. Сейчас этот этот игрок находится в тяжелом положении, и я бы дал ему шанс проявить себя на домашнем мундиале, чтобы он смог реабилитировать себя.
И я уверен, что Глушаков усилил бы нашу игру. Но, видишь, тут немного другая кухня. Назовем это "тайны Черчесова".
На чемпионате мира-2018 Россия в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
До встречи на Евро-2020. мы там сможем пошуметь //
Сборная России: следующий матч - в сентябре. Играем с Турцией //
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Не думаю, что кто-то из сборной уедет на запад. Игорь Шалимов - о ЧМ-2018
Дополнительная информация
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup2018/news/2018/07/08/n_11761429.shtml?updated