Алексей Маклаков: "Взять Глушакова на ЧМ - дело чести. Он бы усилил нашу игру. Назовем это "тайны Черчесова"

Известный болельщик "Спартака", актер Алексей Маклаков считает ошибкой невключение полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

- Взять его на чемпионат - это дело чести, - отметил Маклаков. - Чисто по-мужски, я бы включил хавбека в команду. Сейчас этот этот игрок находится в тяжелом положении, и я бы дал ему шанс проявить себя на домашнем мундиале, чтобы он смог реабилитировать себя.



И я уверен, что Глушаков усилил бы нашу игру. Но, видишь, тут немного другая кухня. Назовем это "тайны Черчесова".

На чемпионате мира-2018 Россия в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

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