Алексей Игонин: "У нас в Питере хотят, чтобы Дзюба вышел на Египет с первых минут"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин - о предстоящем сегодня в Санкт-Петербурге ключевом для России матче группы А, в котором наша команда встретится с Египтом (21:00 по Москве).

- У меня ожидания, как и у всех болельщиков - хочется праздника и, действительно, на стадионе "Санкт-Петербург" прекрасная атмосфера, первый матч (Марокко - Иран 0:1 - Прим. "СЭ") это показал. Несмотря на то, что не топ-команды играли, все получили большое удовольствие.

- Египет немного иного уровня соперник?

- Да - если выйдет Салах, к то у же помимо него есть и другие классные футболисты, нашим придется явно сложнее. Вполне вероятно, что забьем или пропустим быстрый гол.

- Россия станет действовать по-другому, если Салах окажется в составе?

- Пусть соперник под него подстраивает свой футбол, а не мы. Персональная опека против такого форварда невозможна, наверное, Черчесов внесет некоторые корректировки, вполне возможно, что в зонах, где станет появляться Мохамед, защитники будут располагаться плотнее.

- Черчесов решится поменять Смолова на Дзюбу?

- Артем доказывал не один раз, что способен забивать, выходя на замену. Честно говоря, не припомню, чтобы этим отличался. Так что в этом смысле из рокировка в старте - нелогичная история.

Конечно, у нас в Санкт-Петербурге считают, что начать встречу должен Дзюба - это однозначно и по тем результатам, которые он дает. Все-таки этот футболист нам ближе. То, что Смолов выглядел неубедительно в Лужниках, вполне логично можно объяснить. Команда играла не от обороны, прессинговала, здесь нивелировалась скорость Федора, стремление сыграть вперед. Дзюба в матче, где нужно сохранить мяч, побороться или же навязать борьбу защитникам, выглядит сильнее.

- В обороне возможны изменения?

- Я не думаю. Перед последним товарищеским матчем говорил, что выберем расстановку с четырьмя защитниками. После первого тура мы видим ноль пропущенных голов. Не очень было бы логично менять что-то сзади. Считается, что люди там должны быть сыграны, доверять друг другу и понимать с полуслова. Выйти в пять защитников? Ну, не знаю… Мы еле-еле двух нашли, пришлось обращаться к Игнашевичу, поэтому, где взять еще одного? Для количества просто?

- Для плотности в обороне.

- Но тогда у нас получится не такая насыщенная полузащита, которая должна действовать как в первой встрече - плотно опекать соперника и отбирать мячи. Одно дело прессинговать вчетвером или впятером, другое - втроем.

- Каким будет счет?

- Помимо праздника, который мы уже получили, хочется, чтобы продлилась эйфория болельщиков, потому что они все это время были не в самом лучшем расположении духа. Пусть у них еще неделя была веселой. (Арман МКРТЧЯН)

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)