Алексей Игонин: "Смолов критикует себя больше нас всех"

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин в интервью "СЭ" отметил, что нужно поддержать Федора Смолова. Форвард национальной команды не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Было много опасений перед этой встречей, но сборная выглядела хорошо и уверенно, – отметил Игонин. – Игра получилась одной из самых интересных на турнире. Во всяком случае, для российских болельщиков. Драматичный матч, насыщенный событиями – думаю, все получили удовольствие. Не было слишком оборонительного футбола. Команда и тренер показали нам, что это просто тактический ход, который привел к успеху.

– Многие винят Смолова в поражении…

– Критиковать, на самом деле, очень хочется, но, считаю, что в этом нет никакого смысла. Это не поможет Смолову. Он прекрасно все понимает и критикует себя еще больше, чем мы. На самом деле, ощущения у него еще хуже, чем у нас. Стоит поддержать его. Если разбирать по моментам, то будет одна критика. Но это непродуктивно. (Игорь НОВИКОВ)

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