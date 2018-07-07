Алексей Игонин: "Перед матчем с Хорватией тревожно. Но это хорошо"

Бывший защитник сборной России Алексей Игонин дал прогноз на четвертьфинальный матч чемпионата мира между Россией и Хорватией. Он отметил, что наша команда уже достигла даже больше того, о чем мечтала и в этом плане нам нашим ребятам проще.

- Перед матчем с Испанией было тревожно и сейчас тоже, но это хорошо. Предыгровой мандраж приветствуется. Если нейтрализовать испанцев было проще, потому что все понимали в какой футбол они играют и при этом они не меняли своих действий по ходу матча, то хорваты при неудачно складывающейся игре будет действовать более гибко. Не только заменами будут пытаться изменить ситуацию, но и тактикой игры. Они эмоционально сильнее испанцев и смогут пересилить себя, добавить эмоций. Испанцы в этом плане выглядели уныло.

- Есть ощущение, что сейчас от нашей сборной все ждут чуда?

- Кажется, что мы уже достигли даже больше того, о чем мечтали. И в этом плане нам уже проще. Но спортивный характер всегда требует большего. Поэтому даже если Черчесов скажет, что мы уже добились поставленных целей и призовет ребят поиграть в свое удовольствие, показать все, что футболисты умеют, все равно ребята захотят перепрыгнуть через голову.

- Какой ожидаете счет?

- Этого не знаю. Но нам было бы лучше, если бы в игре было забито поменьше мячей.

- Физические кондиции футболистов сборной России не вызывают тревогу, все-таки команду не готовили к такой далекой стадии турнира и форма может уже идти на спад?

- С одной стороны - да, но здесь важна психология. Если матч перейдет в дополнительное время, тогда можно будет рассуждать о физических кондициях. Тогда они могут на что-то повлиять. А пока это не первостепенный вопрос.

- Какое впечатление производят хорваты на чемпионате мира?

- Они пропагандируют современный, быстрый и мощный футбол, но и у них не все всегда получается. Здесь еще важно влияние на результат лидеров сборных. По именам, у хорватов есть топ игроки и результат матча будет во многом зависеть от того, как у них получится себя проявить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)