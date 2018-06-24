Алексей Игонин – о ВАР: "Если разбирать на повторах каждый эпизод, то нужно на сутки заезжать на стадион"

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин поделился с "СЭ" мнением о работе системы ВАР на чемпионате мира-2018. Накануне в матче Германия – Швеция (2:1) польский арбитр Шимон Марчиняк отказался от помощи видеосистемы и не назначил пенальти в ворота немцев за очевидный фол в штрафной.

- Отношусь к ВАР совершенно спокойно – новшество только вводится, понятно, что есть много ошибок, - сказал Игонин. – Помню в наше время запретили вратарю брать мяч в руки при обратной передаче. Так до сих пор спорят в каждом случае – случайно мяч к голкиперу попал от своего футболиста или нет. Также и с ВАР – со временем все придет. Но если разбирать на повторах каждый эпизод, то нужно на сутки заезжать на стадион. Есть не только голы, но еще и штрафные, и карточки. Мне самому тяжело понять, до какой степени стоит вмешиваться в эту историю. При желании можно рассматривать вообще все моменты. (Игорь НОВИКОВ)

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