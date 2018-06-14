Алексей Игонин: "Как болельщики, как жители России сделали все, что могли. Теперь слово за футболистами"

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин в интервью "СЭ" рассказал, что не ждет ничего особенного от матча открытия чемпионата мира-2018, в котором национальная команда сыграет с Саудовской Аравией (18.00).

– Честно говоря, хотелось бы увидеть что-то особенное от наших молодых футболистов – тех же Миранчуков, – отметил Игонин. – Хочу посмотреть, как они будут выглядеть на этом уровне и что ждет нас в дальнейшем. На сегодняшний день у нас худшее место в рейтинге за всю историю А вокруг этих молодых футболистов как раз и будет строиться команда, которая должна чего-то достичь. У меня такое ощущение, что это будет одно из последних поколений в нашем футболе, которое может чего-то добиться. В сегодняшнем матче таких задач я не ставлю перед сборной. Спокойно сижу и жду 18.00.

– Как считаете, России по силам обыграть Саудовскую Аравию?

– Как правило, первые матчи хозяев складываются хорошо. Если мы проведем две атаки, забьем и домучаем до победы 1:0, то это будет прискорбно. Если же мы действительно будем выглядеть на уровне, то это другое. По рейтингу мы худшая команда на турнире. Но мы как болельщики, как жители России сделали все, что могли. Помимо стадионов мы затащили сборную в 32 лучших команды планеты. Так что мы 32-е как минимум. Теперь слово за футболистами. Если они еще несколько позиций отыграют, то будет хорошо. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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