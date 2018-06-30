Алексей Игонин: "Испанцы не столь устойчивы в психологическом плане, у России есть шансы"

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин поделился с "СЭ" ожиданиями перед матчем Россия - Испания. По его словам, на руку россиянинам может дать плохая психологическая устройчивость соперника.

- Шансы всегда есть. Мы видим это на примере чемпионата мира в России, - отметил Игонин. - Даже у Германии были шансы, но она ими не воспользовалась. В футболе часто исход встречи решает случай. К тому же испанцы сейчас не столь устойчивы в психологическом плане, у них начинаются ошибки, когда что-то не получается. Думаю, что в первом тайме мы можем хорошенько подпортить их планы. Что касается сборной России, то мы уже доказали, что независимо от результата стараемся играть в тот футбол, который ранее его давал. Так было в матче с Уругваем. Думаю, так же можно сыграть и с Испанией.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)