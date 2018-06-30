Алексей Игонин: "Головин попал в символическую сборную на ЧМ, а не в топ-11 лучших игроков года"

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" попадание хавбека ЦСКА Александра Головина в число 11 лучших игроков группового турнира чемпионата мира-2018 по версии британского издания Guardian.

– Думаю, это больше общественное мнение, чем экспертная оценка, – отметил Игонин. – Но в то же время это логично. Головин – футболист достаточно молодой, а к таким всегда очень пристальное внимание не только со стороны клубов, но и со стороны болельщиков. Все любят молодых и ярких и надеются, что из ни в скором времени вырастут новые Месси и Роналду. К тому же попадание Головина в сборную логично ещё и потому, что это наш, российский футболист. Нужно понимать, что это символическая сборная группового этапа, мы же не говорим, что Головин попал в топ-11 лучших игроков года. На этом турнире он выглядит достаточно ярко, статистика тоже говорит в его пользу.

На чемпионате мира Головин провел в составе сборной России матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), забив в первой из них один гол, а также отдав две голевые передачи.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)