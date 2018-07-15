Алексей Игонин: "Думаю, финал чемпионата мира не станем ярким"

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин поделился с "СЭ" мнением о финале ЧМ-2018 Франция - Хорватия, который пройдет сегодня в Лужниках (начало – в 18.00 по Москве).

- У Франции повышаются шансы, учитывая, что Хорватия во всех трех предыдущих матчах плей-офф проводила не по 90, по 120 минут?



- "Трехцветные" вообще фаворит встречи, нужно с этого начинать. Но при этом мне кажется, что на финал может хватить не столько физических сил, сколько эмоционального заряда, которого, как мы видим, у хорватов достаточно.



- Стоит сегодня ожидать яркого футбола?



- По логике вещей - нет, потому что и французы играют в прагматичный футбол, и соперник, думаю, будет опасаться действовать в открытой манере. Все зависит от того, как станет меняться счет. Поэтому если что-то феерическое и увидим, то только в конце матча.

- Кого будете поддерживать?



- Мы ближе по менталитету к хорватам, поэтому эта команда мне более симпатична.



- Справедливо ли если победит более атакующая Хорватия?



- Такое слово вообще неприемлемо в спорте и в футболе, в частности. Кто как прошел в финал - это мало влияет. Есть один матч, где помимо всего прочего на игроков ложится колоссальная психологическая нагрузка.

- Каким станет счет?



- Не удивлюсь, если все закончится 1:0. (Арман МКРТЧЯН)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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