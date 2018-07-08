Алексей Игонин: "Черчесов заслужил остаться в сборной. Не вижу больше людей с таким характером"

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен остаться у ее руля.

- Черчесов заслужил остаться в сборной на больший срок еще полгода назад, когда начались кардинальные кадровые изменения, - отметил Игонин. – И психология команды изменилась, и результаты, и отношение к делу. Для меня самое главное, что это тренер со своими принципами, который сам будет строить команду, ставить тактику и отвечать за результат. Эти три составляющие объединились у нас в одном специалисте. Давно такого не припомню.

- Можно назвать Черчесова одним из лучших российских тренеров?

- Будем говорить про тренера сборной. Все-таки я бы достаточно четко разделил тренера клуба и сборной. Тут нужен авторитет, специфика подготовки другая, как и давление. Одно дело, когда тренер в команде выдерживает давление своего руководства, а здесь на тренера оказывается давление всей страны, СМИ, руководства государства... Черчесов все выдержал и довел план, понятный только ему, до логического завершения. Я не вижу даже не тренеров, а людей с таким характером, которые могли бы сделать что-нибудь подобное. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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