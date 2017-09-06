Александр Зинченко: "Угрозы в адрес Коваленко отбирают дар речи"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко призвал болельщиков поддерживать команду, несмотря на поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (0:2). Хавбек подчеркнул, что оскорбления в адрес футболистов "легче не становится".

– Прежде всего, хочется поблагодарить всех болельщиков, которые всегда поддерживают сборную, – написал на своей странице в Инстаграме Зинченко. – Вчера на стадионе против Исландии мы чувствовали вашу поддержку, несмотря на большое расстояние, вы были с командой.

Хочу обратиться ко всем критикам, я полностью согласен – мы заслужили поражение. Как бы мы не хотели, но мы должны эту критику принимать и делать нужные выводы. Но в последнее время большинство людей просто обвалились лавиной на Виктора Коваленко. Поймите, что у каждого спортсмена бывают взлеты и падения. Читая ваши высказывания с оскорблениями, угрозами, просто дар речи отбирает, это же переходит все границы. От этих слов ему и нам легче не становится. Не забывайте, что и у него есть родные и близкие люди, которые читают это все и переживают.

У нас есть две важнейшие игры, которые могут нам дать путевку на ЧМ. Прошу вас быть одним целым и только так мы сможем добиться успеха.