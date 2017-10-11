Александр Зинченко: "Шевенко сказал, что у сборной есть будущее"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признал, что в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Хорватии (0:2) в решающие моменты сказался класс игроков соперника. Это поражение не позволило украинцам занять второе место в группе, дающее право сыграть в стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве в России.

- Я всегда рад приезжать в сборную, будь то национальная команда или молодежная, - приводит footboom.com слова Зинченко. - Всегда отдаюсь здесь на сто процентов, оставляю все свои силы. Считаю, что это большая честь представлять свою страну на международной арене.

- Как вы оцените выступление национальной сборной в отборочном турнире ЧМ-2018?

- В понедельник был своего рода финал для нас. Класс хорватов сказался, они имеют в своем составе высококлассных футболистов, которые могут решить исход эпизода. Два гола "клетчатых" организовали два топ-игрока – Модрич и Ракитич.

- Что было в раздевалке после матча?

- У всех было подавленное состояние, все повесили головы. Но Андрей Николаевич (Шевченко. - Прим. "СЭ") всех взбодрил, сказал, что у нашей команды есть будущее и мы будем двигаться дальше. Думаю, все будет хорошо у нас.

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