Александр Зинченко: "Исландцы забили спорный мяч, а нам немного мешало поле"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (0:2) отметил, что команде не удалось показать свою игру. По его словам, этому мешало поле, а также спорный мяч, который забил соперник.

- Это футбол. Они забили спорный мяч, но не хочется о нем говорить, счет на табло, - приводит "Террикон" слова Зинченко. - Нельзя опускать голову, у нас еще есть две игры, в которых нужно набирать максимум. Двигаемся дальше.

О чем просил Шевченко? Безусловно, играть на атаку. Нужно было забивать, но исландцы грамотно сели и перекрыли наши сильные стороны. Забить не удалось.

Если честно, поле немного не позволяло играть в нашу игру. Пытались где-то сыграть проще низом, но мяч подпрыгивал. Не хочу сказать, что в этом причина поражения. Исландцы здорово сыграли в обороне и не дали ничего создать опасного.