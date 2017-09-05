Александр Зинченко: "Игра против Исландии будет одной из самых важных в этом году"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает предстоящую игру против Исландии одной из ключевых для национальной команды в текущем году. На данный момент украинцы опережают исландцев на одно очко, занимая 2-е место, которое дает право сыграть в плей-офф квалификации к чемпионату мира-2018.

- Одну игру мы уже выиграли, но в то же время уже забыли о ней. Считаю, будет одна из самых важных игр в этом году, - цитирует Matchday.ua Зинченко. - Я играл в Исландии 2 недели назад товарищеский матч, поэтому уже знаком с этой страной.

Исландия показала на Евро-2016, что она умеет играть в футбол. Теперь любая команда, которая играет против Исландии, настраивается на матч совсем по-другому. Нас ждет очень серьезная игра, нужно подойти к ней с полной ответственностью.