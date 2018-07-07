Александр Жуков: "Жду напряженный матч и надеюсь, что олимпийский Сочи принесет России удачу"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду, что олимпийский Сочи принесет удачу сборной России в матче чемпионата мира против команды Хорватии. По его словам, чемпионат мира-2018 – самый интересный из всех, что он видел.

- Надеемся на победу. Попадание в восьмерку для российского футбола – уже великое достижение, но я думаю, что по ходу турнира наши игроки набрались уверенности, - цитирует "РИА Новости" Жукова. - Жду сегодня напряженный матч и надеюсь, что олимпийский Сочи принесет нам удачу.

Нынешний чемпионат – это грандиозное событие, не только для нашей страны, а вообще для всего мира. На мой взгляд, такого интересного турнира еще не было, а я смотрю чемпионаты мира с 1966 года. Может быть, у меня предвзятое мнение, но мне кажется, что он самый интересный. Столько неожиданных результатов – лучшие команды мира остались за бортом еще до полуфиналов.

В том, что касается организации, общее мнение, что это лучший чемпионат в истории. Каждый чемпионат, так же как и Олимпиада – уникальное событие, но наш – безупречен.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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