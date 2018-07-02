Александр Жуков: "Укрепить оборону сборной России очень даже имело смысл"

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти – 4:3). По его словам, главный тренер Станислав Черчесов, правильно поступил, выставив на игру пять защитников вместо четырех.

– Учитывая класс Испании, особенно ее атаки, играть с ней в открытый футбол было опасно, – цитируют "Известия" Жукова. – Поэтому укрепить оборону очень даже имело смысл. Станислав Черчесов выбрал правильную тактику, которая принесла великолепный результат. Вся страна будет праздновать эту историческую победу. Браво, Акинфеев, браво, ребята!