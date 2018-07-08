Александр Жуков: "Сборная своей игрой заслужила полуфинал"

Почетный президент ОКР Александр Жуков - о матче 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, пенальти – 3:4).

- Мне очень понравилась игра, - сказал Жуков. - Считаю, заслужили право выступить в полуфинале. Но одну серию пенальти выиграли, другую проиграли. Так бывает.

- Кто больше всего понравился в матче с Хорватией?

- Фернандес, Зобнин, Головин. Да и Акинфеев неплохо сыграл. Ну а гол Черышева. Просто потрясающий!

- Это лучший гол турнира?

- Этот мяч и мяч в ворота Саудовской Аравии - лучшие на турнире. Да и Фернандес забил великолепный гол.

- После такого успеха ожидания от Евро-2020 будут выше?

- Нам еще надо чемпионат мира переварить. Там ребята молодые, костяк новой сборной собрался отличный. Зобнин, Фернандес, Кутепов... (Ярослав СУСОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018