Александр Жуков: "Сборная России поймает свою игру на ЧМ-2018"

Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков считает, что сборная России сумеет найти свою игру на чемпионате мира.

- Пока игра нашей сборной не устраивает, но будем надеяться, что на чемпионате все изменится, такое тоже бывает, - цитирует Жукова ТАСС. - Потенциально у нас хорошая команда, но чего-то не хватает. Может быть, куража или веры в себя. Думаю, на чемпионате они поймают свою игру.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).