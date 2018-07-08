Александр Жуков: "Черчесов - герой вообще!"

Почетный президент ОКР Александр Жуков - об игре Сергея Игнашевича и Станиславе Черчесове.

– Стоит ли умолять Игнашевича остаться до Евро-2020?

– Игнашевич сыграл потрясающе, но сколько уже можно - 39 лет. В принципе, он способен сыграть и на следующем крупном турнире. Судя по тому, как он сыграл на домашнем чемпионате мира - он все еще молод.

– Кто из сборной России может уехать в Европу этим летом?

– Да, любой! Думаю, после этого чемпионата спрос на наших игроков будет большой. Считаю, что Фернандес вообще стал одним из лучших защитников турнира, хоть он и не зубил хорватом пенальти. Также выделю Зобнина, Головина, Кутепова... Мы можем гордиться нашей сборной и чемпионатом в целом.

– Черчесов заслужил новый контракт?

– Станислав Саламович - герой вообще! (Ярослав СУСОВ)

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