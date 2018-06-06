08:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Заваров: "Испания выиграет ЧМ-2018"


Бывший полузащитник сборной СССР, участник двух чемпионатов мира Александр Заваров рассказал, кого он считает фаворитом ЧМ-2018.

 - Разве можно пропустить такое шикарное зрелище! Смотреть буду по возможности все, - цитирует эксперта "Обозреватель". - Переживать буду за сборную Франции, которая на домашнем ЧМ-98 в отличном стиле переиграла бразильцев и стала чемпионом.  А выиграет чемпионат, на мой взгляд, сборная Испании.

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Дополнительная информация

https://www.obozrevatel.com/sport/football/razve-mozhno-legendyi-dinamo-vyiskazalis-o-chm-2018.htm

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