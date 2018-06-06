Александр Заваров: "Испания выиграет ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной СССР, участник двух чемпионатов мира Александр Заваров рассказал, кого он считает фаворитом ЧМ-2018.

- Разве можно пропустить такое шикарное зрелище! Смотреть буду по возможности все, - цитирует эксперта "Обозреватель". - Переживать буду за сборную Франции, которая на домашнем ЧМ-98 в отличном стиле переиграла бразильцев и стала чемпионом. А выиграет чемпионат, на мой взгляд, сборная Испании.

Все о чемпионате мира-2018