Александр Юдин: "Салаха надо держать плотно и жестко - сам травмируется"

Первый российский тафгай поделился впечатлениями от чемпионата мира и дал сборной России рекомендации, как нейтрализовать форварда египтян Мохаммеда Салаха.

- Чемпионат мира - супер, - отметил Юдин. - Вся страна молилась, президент был на трибунах и победили. Сам на матчи не пойду, футбол - не мое. Ударов мало. Помню, ездил в Москву, когда мы обыграли англичан 2:0. Смотрю только Лигу чемпионов и топовые европейские чемпионаты.

- Стоит ли во втором матче "убивать" Мохаммеда Салаха, который оправляется от травмы?

- Этого никто не умеет, да и не стоит его специально бить - сразу покажут красную карточку.

- Как тогда быть?

- Просто ближе и пожестче играть. Он сам будет биться на 100 процентов, и рано или поздно сам травмируется. Надо играть как англичане, которые не убирают ногу и не жалеют соперника.

Салах получил травму в финале Лиги чемпионов и не вышел на поле в первом матче Египта на ЧМ-2018 с Уругваем (0:1). Россия встретится с египтянами 19 июня в Санкт-Петербурге. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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