Александр Ярдошвили: "Спина Рауша не выдержала из-за трех нагрузок"

Врач "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал состояние здоровья Антона Терехова и Константина Рауша. Первый восстанавливается после разрыва крестообразных связок, второй из-за проблем со спиной не вошел в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

- Терехов хорошо все перенес, после семи с половиной месяцев восстановления нет никаких проблем и вопросов, - сказал Ярдошвили в интервью клубной пресс-службе. - Скорее всего, если тесты будут нормальные, будет готовиться к чемпионату со всеми, без ограничений и без боязни, что может что-то произойти.

Рауш? Он за календарный год менял один клуб на другой плюс нагрузка была сперва одна, потом другая. Отдых был небольшой. В сборной была еще одна нагрузка. Мое мнение, что спина не выдержала из-за трех нагрузок.

Сборная России на чемпионате мира по футболу