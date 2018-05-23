Александр Ташаев: "Для российского футбола Игнашевич и Акинфеев - это легенды"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ".

– Насколько легко вам общаться с Игорем Акинфеевым и Сергеем Игнашевичем?

– Пока не беседовали. Понятно, что для российского футбола это легенды. Столько лет на таком уровне! У них могу только учиться. И смотреть широко открытыми глазами. Понимаю, что на поле мы все равны. Но нельзя забывать, кто эти люди. Надо у них учиться.

– Как обращаетесь к ним – по отчеству, на вы?

– Нет. Игорь, Игнаш – все так называют. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ташаева