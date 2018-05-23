Александр Ташаев: "Черчесов знает меня с 19 лет, видел, как я расту"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ".

– Каким вы увидели в сборной Черчесова – точно таким же, как в "Динамо"?

– Для меня – таким же. Авторитетным человеком. Он знает меня с 19 лет, видел, как я расту. Помню, как удивился, когда Станислав Саламович взял меня на сборы с первой командой. В "Динамо" тогда было два равноценных состава, очень много сборников. И при этом нас поехало человек семь молодых. Зобнин, Морозов, Катрич, я… Подумал: куда нас берут?! Глядя на такой состав, думал искать, куда уходить. Еще и Вальбуэна тогда приехал. Волшебник маленький. Как он владел мячом – не подобраться! Если он такого уровня, страшно представить, что Месси делает.

Но Черчесов не какими-то диалогами, а действиями дал понять, что я ему как-то приглянулся. В итоге я остался в "Динамо", играл за дубль, а тренировался с основным составом и попадал в заявку. И перед самой зимой дебютировал с ПСВ в Эйндховене. (Игорь РАБИНЕР)

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