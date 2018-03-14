11:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Тарханов: "Я был на многих стадионах. В плане раздевалок – "Екатеринбург Арена" – один из лучших"

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Главный тренер "Урала"  Александр Тарханов высоко оценил технологичность реконструированного к чемпионату мира – 2018 стадиона "Екатеринбург Арена". По его словам, раздевалки на данном стадионе являются одними из лучших в мире.

Первый тестовый матч на арене пройдет 1 апреля, "Урал" примет "Рубин" в 24 туре чемпионата России.

– Внутри красиво все, и раздевалки красивые, – приводит ТАСС слова Тарханова. – Я был на многих стадионах, в плане раздевалок "Екатеринбург Арена" – один из лучших. Я сомневался, что поздно включили подогрев, боялся, что трава не подрастет, но поле уже идеальное, как летом, играть можно.

На "Екатеринбург Арене" пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5028309

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sidnet78

каждый петух своё болото хвалит

11:39

Andre_Saratov

Красивый футбол от красоты раздевалок не зависит.

11:23

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