Александр Тарханов: "Я был на многих стадионах. В плане раздевалок – "Екатеринбург Арена" – один из лучших"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высоко оценил технологичность реконструированного к чемпионату мира – 2018 стадиона "Екатеринбург Арена". По его словам, раздевалки на данном стадионе являются одними из лучших в мире.

Первый тестовый матч на арене пройдет 1 апреля, "Урал" примет "Рубин" в 24 туре чемпионата России.

– Внутри красиво все, и раздевалки красивые, – приводит ТАСС слова Тарханова. – Я был на многих стадионах, в плане раздевалок "Екатеринбург Арена" – один из лучших. Я сомневался, что поздно включили подогрев, боялся, что трава не подрастет, но поле уже идеальное, как летом, играть можно.

На "Екатеринбург Арене" пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).